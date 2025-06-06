У Трампа хочуть істотно послабити законопроект Грема про санкції проти РФ, - WSJ

Адміністрацію президента США Дональда Трампа не влаштовує законопроект сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти Росії в його нинішньому вигляді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними видання, адміністрація Трампа намагається переконати Грема значно послабити його законопроект про санкції проти Росії. Чиновники Білого дому протягом останніх тижнів таємно зв'язувалися з офісом сенатора з цього питання.

Як пише WSJ, американський лідер побоюється, що настільки жорсткі санкції можуть стати на заваді його меті з відновлення стосунків між США і Росією, навіть незважаючи на те, що він прагне покласти край війні в Україні.

Зокрема, Грему пропонують, щоб законопроєкт передбачав, що американський лідер сам вирішує, проти кого вводити санкції.

Також, за даними видання, адміністрація Трампа запропонувала змінити обов'язковий характер законопроєкту і замінити всі формулювання з "повинен" на "може".

В офісі Грема розкритикували такі пропозиції Білого дому й уточнили, що Трамп і так може запроваджувати санкції на свій розсуд.