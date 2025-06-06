У Трампа хочуть істотно послабити законопроект Грема про санкції проти РФ, - WSJ
Адміністрацію президента США Дональда Трампа не влаштовує законопроект сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти Росії в його нинішньому вигляді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, адміністрація Трампа намагається переконати Грема значно послабити його законопроект про санкції проти Росії. Чиновники Білого дому протягом останніх тижнів таємно зв'язувалися з офісом сенатора з цього питання.
Як пише WSJ, американський лідер побоюється, що настільки жорсткі санкції можуть стати на заваді його меті з відновлення стосунків між США і Росією, навіть незважаючи на те, що він прагне покласти край війні в Україні.
Зокрема, Грему пропонують, щоб законопроєкт передбачав, що американський лідер сам вирішує, проти кого вводити санкції.
Також, за даними видання, адміністрація Трампа запропонувала змінити обов'язковий характер законопроєкту і замінити всі формулювання з "повинен" на "може".
В офісі Грема розкритикували такі пропозиції Білого дому й уточнили, що Трамп і так може запроваджувати санкції на свій розсуд.
Законопроект про санкції
Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем вніс до Конгресу законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії. Такий документ уже підтримала більшість сенаторів.
Зокрема, законопроєкт передбачає, що США введуть 500% тарифи проти тих країн, які купуватимуть російську нафту, газ, уран та інші продукти.
До слова, вчора, 5 червня, президент Дональд Трамп заявив, що якщо війна РФ проти України не припиниться до "певного терміну", він може запровадити антиросійські санкції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.