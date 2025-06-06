У Зеленського сподіваються на його зустріч з Трампом на саміті G7

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, візит до США української делегації на чолі з першим віцепрем’єром Юлією Свириденко мав на меті, зокрема, й підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа під час саміту G7 у Канаді.

"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", - розповів Єрмак.

Глава ОП також додав, що українська делегація зустрілася приблизно з половиною членів Сенату й очільниками ключових комітетів обох палат Конгресу США, пояснюючи позицію України щодо війни та санкцій проти РФ.

За словами Єрмака, у Конгресі "є чітке розуміння" необхідності підтримки України.