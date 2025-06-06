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У Зеленського сподіваються на його зустріч з Трампом на саміті G7

П'ятниця 06 червня 2025 21:34
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У Зеленського сподіваються на його зустріч з Трампом на саміті G7 Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Офісі президента України сподіваються організувати зустріч Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 15-17 червня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, візит до США української делегації на чолі з першим віцепрем’єром Юлією Свириденко мав на меті, зокрема, й підготовку можливої зустрічі Зеленського і Трампа під час саміту G7 у Канаді.

"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", - розповів Єрмак.

Глава ОП також додав, що українська делегація зустрілася приблизно з половиною членів Сенату й очільниками ключових комітетів обох палат Конгресу США, пояснюючи позицію України щодо війни та санкцій проти РФ.

За словами Єрмака, у Конгресі "є чітке розуміння" необхідності підтримки України.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, остання зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбулася 26 квітня у Ватикані. Тоді вони обидва приїхали для участі в церемонії прощання з Папою Римським Франциском.

Зустріч тривала лише 15 хвилин і відбулася у базиліці Святого Петра перед похороном понтифіка. Обидва лідери оцінили її як продуктивну.

Це була перша зустріч Зеленського з Трампом після словесної перепалки, яка сталася в Білому домі 28 лютого.

За словами Зеленського, вони з Трампом обговорювали підписання угоди про надра, санкційні пакети проти РФ та системи ППО.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Андрій Єрмак Офіс президента Саміт G7
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