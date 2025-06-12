Зеленский рассчитывает на важный разговор с Трампом на саммите G7

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, недавно мы сообщали, что в Офисе президента Украины надеются организовать встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 15-17 июня.

Последняя встреча Зеленского и Трампа состоялась 26 апреля в Ватикане. Тогда они оба приехали для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

Встреча длилась всего 15 минут и состоялась в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика. Оба лидера оценили ее как продуктивную.

Это была первая встреча Зеленского с Трампом после словесной перепалки, которая произошла в Белом доме 28 февраля.

По словам Зеленского, они с Трампом обсуждали подписание соглашения о недрах, санкционные пакеты против РФ и системы ПВО.

"Адские санкции" США против России

Напомним, в начале апреля сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь представили законопроект о введении жестких санкций против России за отказ от долговременного мира с Украиной.

Ранее мы сообщали, что Сенат США готов одобрить законопроект о жестких санкциях против России, если российский диктатор Владимир Путин не покажет стремление к миру.

Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или прибегнет к другим усилиям, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Закон также устанавливает 500%-ный тариф на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект на рассмотрение и там. К тому же Трамп не сможет ветировать законопроект, поскольку для преодоления вето необходимо 67 голосов в Сенате, а проект поддерживают 81.

На днях сообщалось, что законопроект могут внести в Сенат на этой неделе.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, Белый дом обращался к Грэму с просьбой ослабить его законопроект и фактически сделать его необязательным.

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