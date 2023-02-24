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Зеленський розраховує на подолання табу з надання авіації Україні

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П'ятниця 24 лютого 2023 15:34
Зеленський розраховує на подолання табу з надання авіації Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна наполягає на розблокуванні питання надання авіації для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Вірю, що завдяки наполегливості нашій і наших польських братів, усіх наших союзників, ми зможемо подолати й інше оборонне табу - подолати табу щодо авіаційної коаліції", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що це дуже складне питання, але над ним потрібно працювати.

Нагадаємо, Польща готова проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Країна також готова передати Україні винищувачі Міг-29 та F-16, але лише в рамках коаліції.

Тим часом Британія готова постачати винищувачі європейським партнерам, щоб вони могли відправити Україні радянські літаки.

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