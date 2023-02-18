Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29 тільки в рамках коаліції, - прем'єр
Сьогодні, 18 лютого, перебуваючи на Мюнхенській конференції прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вони можуть передати Україні винищувачі Міг-29, проте лише в рамках коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.
"Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це", - сказав Моравецький.
Польський прем'єр зазначив, що тема передачі Міг-29 Україні "широко обговорюється".
"Позиція Польщі чітка. Ми можемо бути частиною ширшої коаліції, і це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає.", - додав він.
Крім того, прем'єр Польщі процитував слова мера Києва Віталія Кличка про те, що під час останнього ракетного обстрілу українській стороні вдалося збити практично 100 відсотків російських ракет.
"Це дуже хороший результат. Але, звичайно, це стосується Києва та деяких частин України. Своєю чергою ми бачимо, що в районі Львова ці ракети досягають своєї цілі. Це означає, що ми повинні намагатися збалансувати перевагу Росії в повітрі, тобто допомогти Україні захиститися і в повітрі, наголосив глава уряду", - наголосив Моравецький.
Нагадаємо, вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща розгляне передачу Україні Міг-29 і готова приєднатися до коаліції F-16.
Крім того, ще 30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.
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