Польща готова передати Україні винищувачі Міг-29 тільки в рамках коаліції, - прем'єр

Сьогодні, 18 лютого, перебуваючи на Мюнхенській конференції прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вони можуть передати Україні винищувачі Міг-29, проте лише в рамках коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF .

"Сьогодні ми можемо говорити про передачу наших Міг-29 у рамках ширшої коаліції, і ми готові до цього. Ми також надихаємо інших робити це", - сказав Моравецький.

Польський прем'єр зазначив, що тема передачі Міг-29 Україні "широко обговорюється".

"Позиція Польщі чітка. Ми можемо бути частиною ширшої коаліції, і це не стосується наших найсучасніших винищувачів, яких нам поки що не вистачає.", - додав він.

Крім того, прем'єр Польщі процитував слова мера Києва Віталія Кличка про те, що під час останнього ракетного обстрілу українській стороні вдалося збити практично 100 відсотків російських ракет.