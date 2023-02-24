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Зеленский рассчитывает на преодоление табу по предоставлению авиации Украине

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Пятница 24 февраля 2023 15:34
Зеленский рассчитывает на преодоление табу по предоставлению авиации Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина настаивает на разблокировании вопроса предоставления авиации для борьбы против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Верю, что благодаря настойчивости нашей и наших польских братьев, всех наших союзников мы сможем преодолеть и другое оборонное табу - преодолеть табу по авиационной коалиции", - сказал президент.

Зеленский отметил, что это очень сложный вопрос, но над ним нужно работать.

Напомним, Польша готова проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Страна готова передать Украине истребители Миг-29 и F-16, но только в рамках коалиции.

Между тем, Великобритания готова поставлять истребители европейским партнерам, чтобы они могли отправить Украине советские самолеты.

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