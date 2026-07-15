Зеленський розповів про таємну угоду з Близьким Сходом

Україна та країни Близького Сходу мають домовленість, але Київ її не розкриває з певних причин.

Як повідомляє РБК-Україна , про це український президент розповів під час пресконференції.

"Окремо у нас є домовленість, яку ми не розкриваємо, з Близьким Сходом. Чому? Тому, що вона залежить від вірогідності повного закінчення війни на Близькому Сході", - розповів глава держави.

Президент пояснив, що з настанням миру на Близькому Сході пов'язана антибалістика для України.

"Ми надіємося передусім не через ракети, а тому, що ми бажаємо близькосхідним країнам, людям бажаємо миру, але з цим безумовно пов'язана антибалістика для нашої держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 13 липня лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Великої Британії підписали декларацію про заснування коаліції з протиракетної оборони.

Нову ініціативу створили у відповідь на посилення загрози застосування балістичних ракет. Її головною метою є формування інтегрованої системи ПРО, яка посилить і доповнить наявні національні та європейські механізми захисту.