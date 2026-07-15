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Зеленский рассказал о тайной сделке с Ближним Востоком

18:15 15.07.2026 Ср
2 мин
Почему Киев не раскрывает детали договоренности?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский рассказал о тайной сделке с Ближним Востоком Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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У Украины и стран Ближнего Востока есть договоренность, но Киев ее не раскрывает по определенным причинам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент рассказал во время пресс-конференции.

"Отдельно у нас есть договоренность, которую мы не раскрываем, с Ближним Востоком. Почему? Потому что она зависит от вероятности полного окончания войны на Ближнем Востоке", - рассказал глава государства.

Президент пояснил, что с наступлением мира на Ближнем Востоке связана антибаллистика для Украины.

"Мы надеемся, прежде всего, не из-за ракет, а потому, что мы желаем ближневосточным странам, людям желаем мира, но с этим безусловно связана антибаллистика для нашего государства", - сказал Зеленский.

Напомним, 13 июля лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании подписали декларацию об учреждении коалиции по противоракетной обороне.

Новая инициатива была создана в ответ на усиление угрозы применения баллистических ракет. Ее главной целью является формирование интегрированной системы ПРО, которая усилит и дополнит существующие национальные и европейские механизмы защиты.

Также недавно украинская компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для перспективного комплекса противовоздушной обороны Freyja.

Кроме того, компания представила концепцию Freyja как панъевропейского противобаллистического щита, который будет находиться в общей собственности государств-партнеров.

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