Fire Point представила антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

Українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram технічної директорки компанії Ірини Терех.

Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freyja. Її позиціонують як пан'європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

"FREYJA - пан'європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності", - йдеться у презентації.

Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети FP-7.x, які Fire Point презентувала разом із проєктом.