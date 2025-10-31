Зеленський розповів, скільки у росіян залишилось "Орєшників"

У росіян станом на зараз залишилось ще шість ракет типу "Орєшник", які мають дальність польоту близько 5 тисяч кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.
"У росіян є ще можливість задіяти до шести пострілів ракети "Орєшник", - заявив президент України.
За його словами, орієнтовна дальність нової російської ракети становить 5 тисяч кілометрів, і його пускові комплекси з часом розмістять у Білорусі.
"Один (постріл - ред.) вони застосували, ми вважаємо, що десь є ще два постріли. Що тут важливо, вони хочуть розміщення "Орєшніка" в Білорусі. Ми розуміємо, у них приблизно радіус дії 5 тисяч км і є мертва зона 700 км. Європейцям, особливо східній Європі треба звернути на це увагу", - додав глава держави.
Зеленський також підкреслив, що Україна передала союзникам список з 25 виробників, які працюють на те, щоб "Орєшнік" вони могли виробляти. Тобто це перелік російських компаній, які не перебувають під санкціями, і дуже важливо санкціонувати ці компанії.
У Службі зовнішньої розвідки також додали, що в цьому році було виготовлено до трьох "Орєшників", і сплановано виробництво до 6 ракет на кожен рік.
Нагадаємо, що Росія використала свою ракету "Орєшнік" для удару по Україні. Окупанти провели атаку 21 листопада минулого року. Метою ворога став оборонний завод у Дніпрі. Як зазначали експерти, росіяни випустили болванку без вибухівки.
Також 30 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше засвітив макет російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік". Під час переговорів із прем'єр-міністром Киргизстану в його кабінеті помітили модель пускової установки.
За його словами, комплекси "Орєшнік" будуть розміщені в Білорусі до кінця року. Він також підкреслив, що домовленість про розміщення було досягнуто з Путіним під час зустрічі у Волгограді. При цьому у вересні він заявляв, що нібито ракети перебувають "на шляху" до Білорусі.
Також повідомлялось, що "Орєшнік" – це, ймовірно, модифікація ракети РС-26 "Рубеж". За непідтвердженою інформацією, її дальність, ймовірно, сягає 5500 км. Даних про саму ракету у відкритому доступі мало.
