Повідомлення для Заходу? Навіщо РФ вдарила "Орєшніком" по Україні: думка аналітиків ISW

Удар Росії новою балістичною ракетою "Орєшнік" по Україні був інформаційною провокацією. Його мета - надіслати повідомлення, зокрема Заходу.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Удар 21 листопада був відповіддю Кремля, але це насамперед інформаційна провокація. Удар був призначений для того, щоб надіслати повідомлення. Росія зробила показовий удар ракетою середньої дальності (не МБР) по Україні, щоб залякати Україну та Захід і стримати західні країни від підтримки України", - сказали аналітики.

В ISW нагадали, що російський диктатор Володимир Путін прямо погрожував, що може атакувати західні країни, які підтримують намір України бити углиб території Росії. При цьому він пов'язав удар "Орєшніком" з ядерними можливостями Москви.

На думку аналітиків, такі кроки є посиленням інформаційної операції РФ, у рамках якої Москва намагається стримати західну військову підтримку України за допомогою явних погроз та постійного нагадування про ядерну зброю.

"Риторика Путіна 21 листопада відповідає попереднім офіційним заявам Кремля, в яких "червоні лінії" використовувалися для стримування західних країн від підтримки України", - додають аналітики.

Більше про те, як Україні допоможе дозвіл Заходу використовувати їхні ракети по території Росії і чи був удар "Орєшніком" відповіддю РФ - у матеріалі РБК-Україна.