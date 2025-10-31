Зеленский рассказал, сколько у россиян осталось "Орешников"

У россиян по состоянию на сейчас осталось еще шесть ракет типа "Орешник", которые имеют дальность полета около 5 тысяч километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
"У россиян есть еще возможность задействовать до шести выстрелов ракеты "Орешник", - заявил президент Украины.
По его словам, ориентировочная дальность новой российской ракеты составляет 5 тысяч километров, и его пусковые комплексы со временем разместят в Беларуси.
"Один (выстрел - ред.) они применили, мы считаем, что где-то есть еще два выстрела. Что здесь важно, они хотят размещения "Орешника" в Беларуси. Мы понимаем, у них примерно радиус действия 5 тысяч км и есть мертвая зона 700 км. Европейцам, особенно восточной Европе надо обратить на это внимание", - добавил глава государства.
Зеленский также подчеркнул, что Украина передала союзникам список из 25 производителей, которые работают на то, чтобы "Орешник" они могли производить. То есть это перечень российских компаний, которые не находятся под санкциями, и очень важно санкционировать эти компании.
В Службе внешней разведки также добавили, что в этом году было изготовлено до трех "Орешников", и спланировано производство до 6 ракет на каждый год.
Напомним, что Россия использовала свою ракету "Орешник" для удара по Украине. Оккупанты провели атаку 21 ноября прошлого года. Целью врага стал оборонный завод в Днепре. Как отмечали эксперты, россияне выпустили болванку без взрывчатки.
Также 30 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко впервые засветил макет российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Во время переговоров с премьер-министром Кыргызстана в его кабинете заметили модель пусковой установки.
По его словам, комплексы "Орешник" будут размещены в Беларуси до конца года. Он также подчеркнул, что договоренность о размещении была достигнута с Путиным во время встречи в Волгограде. При этом в сентябре он заявлял, что якобы ракеты находятся "на пути" в Беларусь.
Также сообщалось, что "Орешник" - это, вероятно, модификация ракеты РС-26 "Рубеж". По неподтвержденной информации, ее дальность, вероятно, достигает 5500 км. Данных о самой ракете в открытом доступе мало.
