Зеленский рассказал, сколько у россиян осталось "Орешников"

"У россиян есть еще возможность задействовать до шести выстрелов ракеты "Орешник", - заявил президент Украины.

По его словам, ориентировочная дальность новой российской ракеты составляет 5 тысяч километров, и его пусковые комплексы со временем разместят в Беларуси.

"Один (выстрел - ред.) они применили, мы считаем, что где-то есть еще два выстрела. Что здесь важно, они хотят размещения "Орешника" в Беларуси. Мы понимаем, у них примерно радиус действия 5 тысяч км и есть мертвая зона 700 км. Европейцам, особенно восточной Европе надо обратить на это внимание", - добавил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Украина передала союзникам список из 25 производителей, которые работают на то, чтобы "Орешник" они могли производить. То есть это перечень российских компаний, которые не находятся под санкциями, и очень важно санкционировать эти компании.

В Службе внешней разведки также добавили, что в этом году было изготовлено до трех "Орешников", и спланировано производство до 6 ракет на каждый год.