Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)

Видання звернуло увагу, що під час зустрічі з прем'єром Киргизстану Лукашенко поставив у себе в кабінеті модельку пускової установки. З великою часткою ймовірності, це був "Орєшнік".

Фото: Лукашенко показав "Орєшнік" (defence-ua.com)

Як пише Defense Express, для того, щоб моделька "Орєшніка" потрапила в кадр, було зроблено фото з дуже специфічною композицією, на яких Лукашенка і прем'єра Киргизстану розмістили в самому кутку.

Журналісти оборонного порталу стверджують, що з огляду на фото можна зробити висновок, що шасі "Орєшніка" - МЗКТ-79291, яке виробляє "Мінський завод колісних тягачів".

Саме цей виробник забезпечує шасі для всіх ґрунтових ракетних комплексів стратегічного призначення РФ, а також для інших ракетних комплексів, зокрема, для "Іскандера".

За інформацією Defense Express, шасі МЗКТ-79291 почали розробляти ще на початку 2010-х років для ракетного комплексу РС-26 "Рубєж". У Росії цей проєкт називали "легкою" міжконтинентальною ракетою, тоді як на Заході вважали його порушенням договору РСМД і фактично ракетою середньої дальності.

Точна вантажопідйомність МЗКТ-79291 з формулою коліс 12×12 не вказувалася. Однак при спробах створити російський аналог на базі КамАЗ-78509 з тією самою схемою вантажопідйомність декларували на рівні 50 тонн і зазначали, що це на 10 тонн менше, ніж у білоруської машини. Отже, можна припустити, що вантажопідйомність МЗКТ-79291 становить близько 60 тонн.