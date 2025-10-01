Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, ймовірно, уперше показав, який вигляд має російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Видання звернуло увагу, що під час зустрічі з прем'єром Киргизстану Лукашенко поставив у себе в кабінеті модельку пускової установки. З великою часткою ймовірності, це був "Орєшнік".
Фото: Лукашенко показав "Орєшнік" (defence-ua.com)
Як пише Defense Express, для того, щоб моделька "Орєшніка" потрапила в кадр, було зроблено фото з дуже специфічною композицією, на яких Лукашенка і прем'єра Киргизстану розмістили в самому кутку.
Журналісти оборонного порталу стверджують, що з огляду на фото можна зробити висновок, що шасі "Орєшніка" - МЗКТ-79291, яке виробляє "Мінський завод колісних тягачів".
Саме цей виробник забезпечує шасі для всіх ґрунтових ракетних комплексів стратегічного призначення РФ, а також для інших ракетних комплексів, зокрема, для "Іскандера".
За інформацією Defense Express, шасі МЗКТ-79291 почали розробляти ще на початку 2010-х років для ракетного комплексу РС-26 "Рубєж". У Росії цей проєкт називали "легкою" міжконтинентальною ракетою, тоді як на Заході вважали його порушенням договору РСМД і фактично ракетою середньої дальності.
Точна вантажопідйомність МЗКТ-79291 з формулою коліс 12×12 не вказувалася. Однак при спробах створити російський аналог на базі КамАЗ-78509 з тією самою схемою вантажопідйомність декларували на рівні 50 тонн і зазначали, що це на 10 тонн менше, ніж у білоруської машини. Отже, можна припустити, що вантажопідйомність МЗКТ-79291 становить близько 60 тонн.
Пускові установки для "Орєшніка" роблять у Білорусі
Нагадаємо, ще 13 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв, що його країна виготовляє пускові ракети для балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".
За його словами, для таких пускових установок "потрібні ще ракети" від Росії.
Також 25 вересня Лукашенко запевняв, що "Орєшнік" нібито перебуває "на шляху" до Білорусі.