Зеленський розповів, на що Україна витратить перший транш з кредиту на 90 млрд євро

"Перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро ми будемо спрямовувати на внутрішнє виробництво для захисту України. Це дрони та весь напрямок miltech", - йдеться у повідомленні.

Другим напрямком Зеленський назвав енергетику. Він наголосив, що до наступної зими потрібно захистити максимально все, зможе зробити держава.

"Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачена частина коштів, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення йтиме зокрема від цих траншів з пакета у 90 мільярдів. Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики", - сказав президент.

Він додав, що це питання було обговорено з європейськими лідерами на Кіпрі.