UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський розповів, на що Україна витратить перший транш з кредиту на 90 млрд євро

17:05 26.04.2026 Нд
2 хв
Зеленський пояснив, як і куди будуть розподілені кошти
Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перший транш від ЄС в рамках кредиту на 90 млрд євро буде витрачений на виробництво озброєння та захист енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: ЄС може знадобитися новий кредит для України вже наступного року, - WSJ

"Перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро ми будемо спрямовувати на внутрішнє виробництво для захисту України. Це дрони та весь напрямок miltech", - йдеться у повідомленні.

Другим напрямком Зеленський назвав енергетику. Він наголосив, що до наступної зими потрібно захистити максимально все, зможе зробити держава.

"Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачена частина коштів, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення йтиме зокрема від цих траншів з пакета у 90 мільярдів. Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики", - сказав президент.

Він додав, що це питання було обговорено з європейськими лідерами на Кіпрі.

Кредит ЄС для України

Нагадаємо, що 23 квітня Європейська Рада погодила надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Його погашення відбуватиметься за рахунок репарацій з боку РФ.

Також днями стало відомо, що перші кошти з кредитної програми ЄС можуть почати надходити до України вже в травні.

До речі, міністр енергетики Денис Шмигаль сьогодні заявив, що кредитні кошти від ЄС не будуть спрямовані на відновлення енергетики, яка була знищена в результаті ударів РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
