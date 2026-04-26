Зеленский рассказал, на что Украина потратит первый транш из кредита на 90 млрд евро

17:05 26.04.2026 Вс
2 мин
Зеленский объяснил, как и куда будут распределены средства
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый транш от ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро будет потрачен на производство вооружения и защиту энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Читайте также: ЕС может понадобиться новый кредит для Украины уже в следующем году, - WSJ

"Первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро мы будем направлять на внутреннее производство для защиты Украины. Это дроны и все направление miltech", - говорится в сообщении.

Вторым направлением Зеленский назвал энергетику. Он отметил, что к следующей зиме нужно защитить максимально все, что сможет сделать государство.

"Для этого, кроме местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем дать от центрального бюджета. Наполнение будет идти в том числе от этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики", - сказал президент.

Он добавил, что этот вопрос был обсужден с европейскими лидерами на Кипре.

Кредит ЕС для Украины

Напомним, что 23 апреля Европейский Совет согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Его погашение будет происходить за счет репараций со стороны РФ.

Также на днях стало известно, что первые средства из кредитной программы ЕС могут начать поступать в Украину уже в мае.

Кстати, министр энергетики Денис Шмыгаль сегодня заявил, что кредитные средства от ЕС не будут направлены на восстановление энергетики, которая была уничтожена в результате ударов РФ.

