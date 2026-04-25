ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ЄС може знадобитися новий кредит для України вже наступного року, - WSJ

15:28 25.04.2026 Сб
2 хв
ЄС доведеться шукати мільярди набагато швидше, ніж планувалося
aimg Сергій Козачук
ЄС може знадобитися новий кредит для України вже наступного року, - WSJ Фото: Україні знадобиться новий кредит від ЄС (Getty Images)

Європейський Союз може зіткнутися з необхідністю схвалення нового кредиту для України вже у 2027 році. Попри нещодавно підписану угоду на 105 мільярдів доларів, дефіцит фінансування Києва продовжує зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Дефіцит бюджету та нові запозичення

Як зазначає видання, підписана угода про позику на 90 мільярдів євро (близько 105 мільярдів доларів) мала закрити дві третини потреб України у фінансуванні бюджету та оборони до кінця наступного року. Проте європейські посадовці попереджають, що цих коштів може бути недостатньо.

За словами дипломатів, дефіцит фінансування України на наступний рік зріс порівняно з початковими розрахунками. Києву знадобиться додатково щонайменше 19 мільярдів євро для покриття бюджетних витрат у 2026 році.

"Це означає, що лідерам ЄС потенційно доведеться знову звертатися за новою позикою в десятки мільярдів євро через 12 місяців", - йдеться у матеріалі.

Роль США та позиція Зеленського

Україна опинилася у більшій залежності від ЄС на тлі того, як адміністрація президента США Дональда Трампа припинила надання прямої військової допомоги та зосередилася на конфліктах на Близькому Сході.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що підтримка США залишається критично важливою, особливо в питаннях розвідки та засобів ППО.

"Під час війни нам потрібно все і всі. Нам потрібні Сполучені Штати", - заявив президент напередодні саміту на Кіпрі.

Зеленський також висловив сподівання, що фінансова стійкість України підштовхне Росію до переговорів, продемонструвавши, що ресурси країни не вичерпані.

Фінансова допомога ЄС та нові санкції

Нагадаємо, 22 квітня посли країн Євросоюзу попередньо схвалили надання Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро, а також підтримали впровадження 20-го пакету санкцій проти Росії. Це рішення стало можливим після того, як в Угорщині на виборах зазнав поразки Віктор Орбан, який тривалий час блокував підтримку Києва.

Володимир Зеленський заявив, що розблокування 90 млрд євро є чітким сигналом для РФ щодо необхідності завершення війни. Президент наголосив, що посилення фінансового та санкційного тиску має змусити агресора сісти за стіл переговорів.

Крім того, глава держави підкреслив, що ці кошти мають стратегічне значення для оборонного сектору. Зокрема, завдяки європейському кредиту Україна зможе подвоїти виробництво дронів-перехоплювачів, що є критично важливим для захисту від російських повітряних атак.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
