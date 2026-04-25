ЄС може знадобитися новий кредит для України вже наступного року, - WSJ

Європейський Союз може зіткнутися з необхідністю схвалення нового кредиту для України вже у 2027 році. Попри нещодавно підписану угоду на 105 мільярдів доларів, дефіцит фінансування Києва продовжує зростати.

Дефіцит бюджету та нові запозичення

Як зазначає видання, підписана угода про позику на 90 мільярдів євро (близько 105 мільярдів доларів) мала закрити дві третини потреб України у фінансуванні бюджету та оборони до кінця наступного року. Проте європейські посадовці попереджають, що цих коштів може бути недостатньо.

За словами дипломатів, дефіцит фінансування України на наступний рік зріс порівняно з початковими розрахунками. Києву знадобиться додатково щонайменше 19 мільярдів євро для покриття бюджетних витрат у 2026 році.

"Це означає, що лідерам ЄС потенційно доведеться знову звертатися за новою позикою в десятки мільярдів євро через 12 місяців", - йдеться у матеріалі.

Роль США та позиція Зеленського

Україна опинилася у більшій залежності від ЄС на тлі того, як адміністрація президента США Дональда Трампа припинила надання прямої військової допомоги та зосередилася на конфліктах на Близькому Сході.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що підтримка США залишається критично важливою, особливо в питаннях розвідки та засобів ППО.

"Під час війни нам потрібно все і всі. Нам потрібні Сполучені Штати", - заявив президент напередодні саміту на Кіпрі.

Зеленський також висловив сподівання, що фінансова стійкість України підштовхне Росію до переговорів, продемонструвавши, що ресурси країни не вичерпані.