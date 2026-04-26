Зеленский рассказал, на что Украина потратит первый транш из кредита на 90 млрд евро

17:05 26.04.2026 Вс
Зеленский объяснил, как и куда будут распределены средства
aimg Эдуард Ткач
Зеленский рассказал, на что Украина потратит первый транш из кредита на 90 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый транш от ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро будет потрачен на производство вооружения и защиту энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

ЕС может понадобиться новый кредит для Украины уже в следующем году, - WSJ

"Первый транш в рамках утвержденного европейского пакета поддержки в 90 миллиардов евро мы будем направлять на внутреннее производство для защиты Украины. Это дроны и все направление miltech", - говорится в сообщении.

Вторым направлением Зеленский назвал энергетику. Он отметил, что к следующей зиме нужно защитить максимально все, что сможет сделать государство.

"Для этого, кроме местных бюджетов, предусмотрена часть средств, которую мы сможем дать от центрального бюджета. Наполнение будет идти в том числе от этих траншей из пакета в 90 миллиардов. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов из них именно на защиту энергетики", - сказал президент.

Он добавил, что этот вопрос был обсужден с европейскими лидерами на Кипре.

Кредит ЕС для Украины

Напомним, что 23 апреля Европейский Совет согласовал предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Его погашение будет происходить за счет репараций со стороны РФ.

Также на днях стало известно, что первые средства из кредитной программы ЕС могут начать поступать в Украину уже в мае.

Кстати, министр энергетики Денис Шмыгаль сегодня заявил, что кредитные средства от ЕС не будут направлены на восстановление энергетики, которая была уничтожена в результате ударов РФ.

