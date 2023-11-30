Зеленський розповів прем'єру Британії про пріоритетні потреби української армії

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Подякував за незмінну оборонну та політичну підтримку Сполученого Королівства, що надається нашій країні в умовах повномасштабної російської агресії", - написав Зеленський.

Глава держави поінформував Сунака про пріоритетні потреби для підвищення оборонних спроможностей наших воїнів і посилення українського повітряного щита після своїх візитів на лінію фронту на півдні та сході України.

Також лідери обговорили подальшу макрофінансову підтримку України та скоординували кроки напередодні важливих міжнародних заходів.

"Окремо торкнулися питань євроатлантичної інтеграції України, відзначили важливість проведеної в жовтні зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті та обговорили подальші кроки з імплементації української формули миру", - розповів президент.

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, 13 листопада Велика Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги.

Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що країна надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайн" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить отримати досвід ведення бойових дій у міських умовах.