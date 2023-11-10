У Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування ЗСУ: подробиці

В Англії справжнє село перетворилося на полігон для тренування українських військових. Це дозволить отримати досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook Генерального штабу ЗСУ .

У Великій Британії на полігоні, створеному із справжнього села, українських новобранців навчають боям у міських умовах. Інструктори з Норвегії проводять навчання у рамках багатонаціональної операції "Інтерфлекс".

На полігоні є все, з чим військові можуть зіткнутися на передовій.

"На території є справжні житлові будинки, готелі, ділянка залізниці, каналізація - з такими об'єктами військові можуть стикатися під час бойових дій на українській передовій", - заявили у Генштабі.

Фото: у Великій Британії справжнє село перетворили на військовий полігон (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На полігоні збудували штучні будинки та розмістили стару військову техніку. Під час тренувань техніку іноді підпалюють, щоб створити обстановку, наближену до реальних бойових дій.

"Деякі райони були доопрацьовані, поставивши штучні будинки. Крім того, по селу в деяких місцях розміщено стару іржаву військову техніку, яку під час тренувань іноді підпалюють, щоб ситуація на тренувальній ділянці нагадувала умови українських прифронтових сіл", - сказали військові.

Фото: у Великій Британії справжнє село перетворили на військовий полігон (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Допомога Британії Україні

Раніше міністр оборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що країна надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайн" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.