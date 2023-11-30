Зеленский рассказал премьеру Британии о приоритетных потребностях украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в четверг, 30 ноября. Лидеры, в частности, обсудили приоритетные потребности украинской армии на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Поблагодарил за неизменную оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства, оказываемую нашей стране в условиях полномасштабной российской агрессии", - написал Зеленский.
Глава государства проинформировал Сунака о приоритетных потребностях для повышения оборонных возможностей наших воинов и усиления украинского воздушного щита после своих визитов на линию фронта на юге и востоке Украины.
Также лидеры обсудили дальнейшую макрофинансовую поддержку Украины и скоординировали шаги в преддверии важных международных мероприятий.
"Отдельно затронули вопросы евроатлантической интеграции Украины, отметили важность проведенной в октябре встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации украинской формулы мира", - рассказал президент.
Напомним, 13 ноября Великобритания накануне зимы передала Украине новый пакет военной помощи.
Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.
Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.
Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящую деревню превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.