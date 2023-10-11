Британія оголосить про пакет військової допомоги Україні на 123 млн доларів, - Шаппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сьогодні, 11 жовтня, на засіданні у форматі Рамштайн оголосить про новий пакет військової допомоги для України на загальну вартість понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйони доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії .

Також британською стороною буде оголошено підписання подальших контрактів на протиповітряну оборону, придбаних через Міжнародний фонд для України.

"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що Велика Британія разом із нашими союзниками виконує цю обіцянку, укладаючи нові контракти на постачання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони для захисту цивільного населення від варварських бомбардувань Путіна, а також нового обладнання на суму понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, дайте українським солдатам те, що їм потрібно, щоби прорватися через смертельні мінні поля Росії", - заявив Шаппс.

Анонсований на сьогодні пакет підтримки включатиме обладнання, яке:

допоможе Збройним силам України розмінувати мінні поля,

обслуговувати транспортні засоби,

зміцнювати оборонні конструкції для захисту критично важливої національної інфраструктури.

Пакет підтримки буде надано за рахунок коштів Міжнародного фонду України (IFU), і буде спільно оголошений головою Міноборони Британії та його колегами із країн-партнерів IFU на засіданні Контактної групи з оборони України (засідання у форматі Рамштайн) у штаб-квартирі НАТО до Брюсселя.

Що цьому передувало

Анонсування нового великого пакету допомоги для України відбулося після підписання остаточного контракту з раніше оголошеного пакету засобів протиповітряної оборони IFU, в рамках якого Україні будуть надані можливості на суму понад 70 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи платформу MSI-DS Terrahawk Paladin, яка може відслідковувати та знищувати дрони і захищати критично важлива національна інфраструктура.

Британія та Данія запустили IFU у 2022 році, і Лондон тісно співпрацює з Україною з метою набуття можливостей, які найкраще відповідають потребам її збройних сил. З того часу п'ять інших країн зробили свій внесок у IFU, продемонструвавши єдність та рішучість союзників та партнерів у підтримці України.

На сьогоднішній день через IFU було зібрано 785 мільйонів фунтів стерлінгів завдяки внескам Британії, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Ісландії та Литви.

Нещодавно IFU розширився і включив Литву до своєї Виконавчої ради, яка зараз сформована Великобританією та шістьма іншими країнами, які забезпечують нагляд та гарантії Фонду, включаючи схвалення пакетів можливостей.

Допомога Україні від Британії

Велика Британії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема, першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України.

Того ж дня уряд Британії анонсував виділення нової допомоги напередодні зими. Мова йде про півмільярда доларів фінансової підтримки.

Нещодавно міністр оборони Британії Грант Шаппс повідомив, що країна надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.