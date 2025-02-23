Зеленський розповів, які варіанти угоди про "рідкісноземи" США пропонували Україні

Глава держави зазначив, що все почалося з плану перемоги України. Угода базувалася на тому, що потрібно захистити території України від захоплення Росією і забезпечити гарантії безпеки.

"А на що ви готові? А ми відповіли, що готові говорити. Ви видобуваєте, ми ділимось, але зробіть все, щоб відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну, змусьте Путіна. Туди ще входили зброя стримування, ППО і тому подібне. Я підкреслюю, це була комплексна пропозиція, бо нам треба гарантії безпеки, серед яких і посилення армії, і ППО - 100-відсотковий захист неба України", - сказав президент.

Зеленський заявив, що у першому варіанті угоди США не було гарантій безпеки, він не відповідав запиту.

"Давайте 50/50 все ділити - приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що ми це не підпишемо. Ми не можемо просто ділити 50/50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити все 50/50 все те, що окуповано, ми вам допоможемо відновити, давайте ділити - це предметна розмова. Я не знаю за відсотки, але зрозуміло, що ви даєте", - пояснив він.

За словами глави держави, у другому варіанті з'явилася пропозиція прос творення фонду на 500 млрд доларів. Як зазначив президент, після цього стало зрозуміло, що йдеться по борг за надану Україні допомогу.

"Друга історія. Коли з'явився другий варіант угоди. Там вже з'явилося 500 млрд. Тоді стали зрозумілими всі меседжі, які йшли від США, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг, бо фонд, куди йдуть гроші від видобутку, він на 100% належить США, то це говорить про те, що це не ко-інвестиція", - заявив президент.