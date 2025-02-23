Зеленский рассказал, какие варианты соглашения о "редкоземах" США предлагали Украине

США предлагали Украине несколько вариантов соглашения по редкоземельным металлам. Однако в соглашении не были указаны гарантии безопасности для Украины.

Глава государства отметил, что все началось с плана победы Украины. Соглашение базировалось на том, что нужно защитить территории Украины от захвата Россией и обеспечить гарантии безопасности.

"А на что вы готовы? А мы ответили, что готовы говорить. Вы добываете, мы делимся, но сделайте все, чтобы восстановить справедливость для нас. Закончите эту войну, заставьте Путина. Туда еще входили оружие сдерживания, ПВО и тому подобное. Я подчеркиваю, это было комплексное предложение, потому что нам нужны гарантии безопасности, среди которых и усиление армии, и ПВО - 100-процентная защита неба Украины", - сказал президент.

Зеленский заявил, что в первом варианте соглашения США не было гарантий безопасности, он не отвечал запросу.

"Давайте 50/50 все делить - примерно так первое соглашение выглядело. Я сказал, что мы это не подпишем. Мы не можем просто делить 50/50, не понимая, что нас ждет впереди. Если бы даже стоял вопрос, что давайте делить все 50/50 все то, что оккупировано, мы вам поможем восстановить, давайте делить - это предметный разговор. Я не знаю за проценты, но понятно, что вы даете", - пояснил он.

По словам главы государства, во втором варианте появилось предложение о создании фонда на 500 млрд долларов. Как отметил президент, после этого стало понятно, что речь идет о долге за предоставленную Украине помощь.

"Вторая история. Когда появился второй вариант соглашения. Там уже появилось 500 млрд. Тогда стали понятными все месседжи, которые шли от США, что мы говорим о долге. Что Украина должна признать таким образом долг, потому что фонд, куда идут деньги от добычи, он на 100% принадлежит США, то это говорит о том, что это не ко-инвестиция", - заявил президент.