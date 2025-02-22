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Зеленський поки не готовий підписати угоду з США про копалини, - Sky News

Київ, Субота 22 лютого 2025 13:21
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Зеленський поки не готовий підписати угоду з США про копалини, - Sky News Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський поки не готовий підписати з США угоду про доступ до українських корисних копалин. Причиною цього є "проблемні питання" в проєкті угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Джерело видання зазначає, що угода "ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий її прийняти".

"На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України", - сказав співрозмовник Sky News.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що сторони близькі до ухвалення угоди. Радник з національної безпеки США Майк Волтц заявив на цьому тижні, що угода буде укладена.

Угода України та США

Нагадаємо, що Україна та США намагаються укласти угоду про партнерство, яка передбачає доступ Вашингтона до стратегічних корисних копалин на території України.

США хочуть отримати право на 50% рідкісноземельних ресурсів, це нібито має бути оплатою за надану допомогу. Україна не готова погодитися на такі умови.

Президент Володимир Зеленський пояснював, що Україна хоче, щоб в угоді були прописані гарантії безпеки. Американський лідер Дональд Трамп обурився відмовою Зеленського підписувати перший варіант угоди.

Крім того, за інформацією Reuters, США погрожують скасувати Україні доступ до супутникового інтернету Starlink у разі відмови підписувати угоду про копалини.

За даними видання The Wall Street Journal, Україна та США мали б підписати угоду про надра вже 22 лютого. Але Sky News вказує, що Україна не готова до цього.

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