Україна відхилила пропозицію США щодо фонду на 500 млрд в угоді про надра, - Bloomberg

Україна відхилила пропозицію США створити фонд на 500 мільярдів доларів. Переговори тривають на тлі зростаючого тиску і невдоволення з обох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Україна відмовилася від вимог США про створення фонду на 500 мільярдів доларів, який мав стати частиною угоди, що передбачає передачу частини мінеральних ресурсів країни на користь Вашингтона. Про це агентству Bloomberg повідомив український чиновник, знайомий з ходом переговорів.

За словами джерела Bloomberg, фонд мав компенсувати допомогу, надану США Україні з початку російської агресії. Однак українська сторона стверджує, що реальна сума підтримки набагато нижча і становить близько 90 мільярдів доларів.

Очікується, що учасники переговорів продовжать роботу, оскільки проєкт угоди, запропонований Вашингтоном, містить спірні положення, а президент України Володимир Зеленський не готовий його підписувати.

Тиск США: Трамп наполягає на ухваленні угоди

Інше джерело повідомило, що президент США Дональд Трамп посилено тисне на президента України Володимира Зеленського з метою прискорити ухвалення угоди, особливо на тлі зростаючого напруження між двома лідерами і побоювань, що Україну можуть виключити з можливих мирних переговорів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у статті для Financial Times пояснив, що в рамках угоди доходи від природних ресурсів України, а також інфраструктурних активів будуть спрямовані в спеціальний фонд для довгострокового відновлення і розвитку.

США отримають економічні та управлінські права в цьому фонді, що, за словами Бессента, забезпечить прозорість і підзвітність. Однак він підкреслив, що США не володітимуть фізичними активами України і не збільшать її боргове навантаження.

Під час візиту спеціального посланника США Кіта Келлога до Києва, українські чиновники обговорили деталі угоди. У цьому контексті варто зазначити, що початкова пропозиція США передбачала передачу 50% доходів від продажу ліцензій на мінерали, нафту, газ і порти, що було сприйнято як можливий крок до економічного колоніалізму.

Наразі пряма вимога про забезпечення частини ресурсів відсутня, однак ключовим каменем спотикання залишається відсутність гарантій на майбутню військову та фінансову співпрацю.