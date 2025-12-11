Зеленський розповів, яка доля чекає на російську мову та УПЦ в Україні

Ставлення до питань російської мови та Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) відповідатиме європейському законодавству.
Про це заявив глава держави під час спілкування з журналістами 11 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.
Глава держави відповів на питання щодо того, чи підтримують США позицію Росії щодо статусу російської мови та УПЦ МП.
"У нас в проєкті рамкової угоди, це ті 20 пунктів, все написано згідно з міжнародним правом. Є міжнародне право - це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх об'єднати", - зазначив він.
Зеленський зауважив, що Україна формувала підхід до деяких пунктів плану згідно з тим, що вона в майбутньому буде членом Євросоюзу.
"Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства - до тих норм, які є базовими для Євросоюзу", - наголосив лідер країни.
Нагадаємо, Держслужба з етнополітики та свободи совісті встановила, що Київська митрополія Української православної церкви має ознаки афіліації з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена.
Проведене дослідження виявило ознаки афіліації КМ УПЦ з РПЦ, що є порушенням закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Відповідно було направлено КМ УПЦ припис про усунення порушення закону.
Пізніше Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала до суду позов про припинення діяльності Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату.
Раніше СБУ повідомила, що на підставі зібраної нею інформації предстоятеля УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України.
З'ясувалося, що у митрополита є російський паспорт. РБК-Україна отримало фото документа. За інформацією правоохоронців, митрополит Онуфрій отримав паспорт РФ ще у 2002 році.