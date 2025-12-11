Зеленский рассказал, какая судьба ждет русский язык и УПЦ в Украине

Отношение к вопросам русского языка и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) будет соответствовать европейскому законодательству.
Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина.
Глава государства ответил на вопрос о том, поддерживают ли США позицию России относительно статуса русского языка и УПЦ МП.
"У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано в соответствии с международным правом. Есть международное право - это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить", - отметил он.
Зеленский отметил, что Украина формировала подход к некоторым пунктам плана согласно тому, что она в будущем будет членом Евросоюза.
"Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству - к тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза", - подчеркнул лидер страны.
Напомним, Госслужба по этнополитике и свободе совести установила, что Киевская митрополия Украинской православной церкви имеет признаки аффилиации с Русской православной церковью, деятельность которой в Украине запрещена.
Проведенное исследование выявило признаки аффилиации КМ УПЦ с РПЦ, что является нарушением закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Соответственно было направлено КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона.
Позже Государственная служба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Ранее СБУ сообщила, что на основании собранной ею информации предстоятеля УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины.
Выяснилось, что у митрополита есть российский паспорт. РБК-Украина получило фото документа. По информации правоохранителей, митрополит Онуфрий получил паспорт РФ еще в 2002 году.