Зеленский рассказал, какая судьба ждет русский язык и УПЦ в Украине

Глава государства ответил на вопрос о том, поддерживают ли США позицию России относительно статуса русского языка и УПЦ МП.

"У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано в соответствии с международным правом. Есть международное право - это факт, который все должны признавать, и это то единственное, что может всех объединить", - отметил он.

Зеленский отметил, что Украина формировала подход к некоторым пунктам плана согласно тому, что она в будущем будет членом Евросоюза.

"Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству - к тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза", - подчеркнул лидер страны.