Зеленський розповів, як США та Китай відреагували на ситуацію з полоненими китайцями

"Сполучені Штати Америки дуже сильно здивовані і вважають, що це неприпустимо. Такі сигнали вони нам передали", - розповів глава держави.

Однак офіційний Китай поки що мовчить. Зеленський зазначив, що більше жодних реакцій він не отримував. Він наказав дізнатися відповідь Китаю щодо участі його громадян у війні в складі російської армії.

"Я попросив міністра закордонних справ цим займатися. Він на зв'язку з китайською стороною. Поки що немає додаткової інформації", - додав президент.

Полон китайських найманців

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони взяли в полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії.

За даними Зеленського це сталося в зоні бойових дій на Донеччині, у районі Тарасівки та Білогорівки. Повідомлялося, що під час бою ЗСУ зіткнулися з шістьма китайськими військовими, двоє з яких були захоплені в полон.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через участь громадян КНР у війні на боці Росії, щоб вимагати пояснень.

Сьогодні українські військові вперше допитали полонених громадян Китаю. РБК-Україна писало, що вдалось про них дізнатись.

Також сьогодні Зеленський розповів, що Російська Федерація завербувала китайців для війни проти України. Київ вже має дані про понад 150 китайців, але їх може бути більше.