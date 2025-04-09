У ЄС відреагували на участь китайських солдатів у війні проти України

Участь китайців у війні проти України не означає, що китайська армія залучена в бойові дії. Але Китай залишається головним спонсором війни.

Як передає РБК-Україна , про це на пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

"Так, ми чули новини (йдеться про те, що ЗСУ взяли в полон громадян Китаю - ред.), і, звичайно, ми обговорили це з прем'єром Шмигалем. Звичайно, це не означає, що китайська армія залучена до війни, але, звичайно, вони можуть поділитися інформацією, яку вони знають про це", - зазначила Каллас.

За її словами, без підтримки Китаю Росія не змогла б вести війну в "таких обсягах". Зокрема, 80% товарів подвійного призначення потрапляють до Росії через Китай.

"Якби Китай справді хотів припинити підтримку війни, це мало б вплив", - звернула увагу глава дипломатії ЄС.