Зеленський розповів, як ОАЕ допоможуть протистояти РФ у Чорному морі

Зеленський нагадав, як навесні Україна допомогла країнам Перської затоки у протистоянні Ірану, тому допомога ОАЕ Чорному морі - прямопропорційний крок.

"В цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів у Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, стосується безпеки морських шляхів", – заявив глава держави.

Ще Зеленський подякував Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну за участь ОАЕ в операціях з обміну полоненими між РФ та Україною і за увагу до гуманітарних аспектів війни.

Як Україна допомогла ОАЕ

Щодо допомоги України, навесні Київ поділився з країнами Перської затоки, зокорема, з ОАЕ досвідом протистоянн іранським "Шахедам", відправивши своїх інструкторів в регіон.

Також Україна надала партнерам у затоці експертизу щодо захисту критичної інфраструктури та цивільних об'єктів, а наші фахівці працювали в регіоні, щоб допомогти із захистом життя та посиленням систем безпеки на тлі ударів Ірану.

РФ атакує Чорне море

Нагадаємо, напепедодні президент повідомив з посиланням на розвідку про наміри РФ і надалі атакувати портову інфраструктуру та морські шляхи.