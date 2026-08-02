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Зеленский рассказал, как ОАЭ помогут противостоять РФ в Черном море

02:15 02.08.2026 Вс
2 мин
Киев помог весной Эмиратам простоять Тегерану
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине усилить безопасность в Черном море на фоне обстрелов РФ по судам. Об этом глава государства рассказал после разговора с лидером Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента 1 августа.

Зеленский напомнил, как весной Украина помогла странам Персидского залива в противостоянии Ирану, поэтому помощь ОАЭ Черному морю – прямопропорциональный шаг.

"В этом году украинцы существенно поддержали безопасность наших партнеров в Заливе. Сейчас мы говорили, как Эмираты могут помочь нам в Европе, в Черноморском регионе. Это касается продовольственной безопасности, безопасности морских путей", - заявил глава государства.

Еще Зеленский поблагодарил Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна за участие ОАЭ в операциях по обмену пленными между РФ и Украиной и за внимание к гуманитарным аспектам войны.

Как Украина помогла ОАЭ

Что касается помощи Украине, весной Киев поделился со странами Персидского залива, в частности, с ОАЭ опытом противостояния иранским "Шахедам", отправив своих инструкторов в регион.

Также Украина предоставила партнерам в заливе экспертизу защиты критической инфраструктуры и гражданских объектов, а наши специалисты работали в регионе, чтобы помочь с защитой жизни и усилением систем безопасности на фоне ударов Ирана.

РФ атакует Черное море

Напомним, накануне президент сообщил со ссылкой на разведку о намерениях РФ и далее атаковать портовую инфраструктуру и морские пути.

Как известно, Россия в последнее время регулярно обстреливает суда в Черном море, последствиями чего являются не только их повреждения, но и находящиеся на них пострадавшие.

К примеру, на днях Россия ударила по гражданскому судну под флагом Либерии в акватории Черного моря, до этого оно уже дважды находилось под ударом оккупантов.

До этого подобные инциденты фиксировались многократно. Из-за атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие суда украинский морской экспорт фактически остановился, что спровоцировало глобальную угрозу продовольственной безопасности.

В связи с этим 27 июля Совбез ООН провел экстренное заседание. На собрании Совбеза заявили, что новая волна атак РФ на черноморские порты и торговые корабли создает серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности.

В результате глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото призвала к дипломатическим усилиям, чтобы атаки РФ на суда в Черном море прекратились.

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Владимир ЗеленскийОбъединенные Арабские Эмиратычорное море