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Росія втретє вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії в Чорному морі

19:17 28.07.2026 Вт
1 хв
Після атаки на кораблі зафіксовано задимлення
aimg Валерій Ульяненко
Росія втретє вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії в Чорному морі Фото: РФ атакувала цивільне судно в Чорному морі (t.me/odeskaODA)
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Росія вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря. До цього воно вже двічі перебувало під ударом окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок чергової цинічної атаки ворога в акваторії Чорного моря уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу", - розповів він.

Кіпер зауважив, що це судно вже двічі отримувало пошкодження внаслідок атак російських окупантів. Після удару було зафіксовано задимлення корабля, наслідки наразі уточнюються.

"Такі удари вкотре демонструють свідоме нехтування РФ нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, 27 липня Радбез ООН провів екстрене засідання через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі. Нова хвиля ударів РФ створює серйозні загрози для глобальної продовольчої безпеки.

Зазначимо, глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Росія намагається перетворити Чорне море на осередок дестабілізації, цілеспрямовано завдаючи ударів по цивільних торговельних суднах.

РБК-Україна також писало, що через атаки на портову інфраструктуру та іноземі комерційні судна український морський експорт фактично зупинився.

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