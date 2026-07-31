ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія готує нові удари по Україні та по суднах, є дані розвідки, - Зеленський

16:11 31.07.2026 Пт
1 хв
Про плани противника президент дізнався на засіданні Ставки
aimg Валерія Абабіна
Росія готує нові удари по Україні та по суднах, є дані розвідки, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українська розвідка отримала дані про плани нових російських ударів по Україні, зокрема по суднах. Наразі готується протидія цим намірам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, йому доповіли про російські наміри подальших ударів по Україні. Особлива увага - можливим атакам на українські судна. Президент повідомив, що Україна вже готує протидію цим планам противника.

Крім того, Україна оновила перелік запитів від Сил оборони щодо необхідного постачання від партнерів. Про це президент планує говорити з лідерами країн-союзниць.

Нагадаємо, у липні Росія суттєво посилила удари по суднах у Чорному морі та портовій інфраструктурі Великої Одеси.

За даними Мінінфраструктури, лише за минулий місяць зафіксовано щонайменше шість атак на цивільні судна - загинули або отримали поранення 44 члени екіпажів.

Поворотною стала атака 19 липня на балкер Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, унаслідок якої загинули 9 моряків.

Наприкінці липня Росія двічі атакувала цивільне судно під прапором Палау, яке перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи з портів Одещини.

Через постійний терор судноплавство до портів Великої Одеси фактично зупинилось - під загрозою опинилися понад 60% українського експорту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Командира "Хартії" Оболєнського намагалися вбити: що відомо
Командира "Хартії" Оболєнського намагалися вбити: що відомо
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись