Росія готує нові удари по Україні та по суднах, є дані розвідки, - Зеленський

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Українська розвідка отримала дані про плани нових російських ударів по Україні, зокрема по суднах. Наразі готується протидія цим намірам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, йому доповіли про російські наміри подальших ударів по Україні. Особлива увага - можливим атакам на українські судна. Президент повідомив, що Україна вже готує протидію цим планам противника. Крім того, Україна оновила перелік запитів від Сил оборони щодо необхідного постачання від партнерів. Про це президент планує говорити з лідерами країн-союзниць.