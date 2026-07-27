Атаки РФ на порти і кораблі загрожують продовольчій безпеці світу, - ООН

Рада Безпеки ООН зібралася 27 липня на екстрене засідання через російські обстріли цивільних суден у Чорному морі. Ситуація стала критичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото.

Радбез ООН обговорював терор Росії

За її словами, нова хвиля атак РФ на чорноморські порти та торгові кораблі створює серйозні ризики для глобальної продовольчої безпеки.

Гото зауважила, що систематичних ударів зазнають порти:

Одеси,

Чорноморська,

Південного,

Ізмаїла,

Миколаєва.

У липні були зафіксовані понад 6 атак на цивільні судна, внаслідок яких загинули або були поранені 44 члени екіпажів, заявила Гото.

Дані Конференції ООН із торгівлі та розвитку свідчать про зростання на 20% світових цін на пшеницю у липні. Вони сягнули найвищого рівня з березня 2024 року, зауважила вона.

Росія вбиває цивільних українців

Від початку липня внаслідок російських повітряних атак в Україні загинули понад 170 цивільних осіб. Також 1028 зазнали поранень.

За її словами, під ударами опинилися:

житлові будинки,

дитячі майданчики,

автозаправні станції,

ринки,

логістичні склади.

При цьому Київ перебуває під постійними обстрілами: у липні там загинули щонайменше 56 цивільних, ще 232 були поранені, уточнила Гото.

Гото також вказала на щоденні атаки РФ на прифронтові громади із застосуванням керованих авіабомб:

Донецької,

Харківської,

Сумської,

Херсонської,

Дніпропетровської,

Запорізької областей .

Загалом, за словами Гото, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтверджена загибель щонайменше 16141 цивільної особи, серед яких 803 дитини, а також поранення 48 613 осіб, зокрема 2960 дітей.

Що пропонують

Представниця ООН закликала сторони відновити дипломатичні зусилля.

"Ми закликаємо всіх причетних відновити діалог і всеохопні переговори, спрямовані на деескалацію та досягнення негайного, повного й безумовного припинення вогню", - каже Гото.

Це б стало важливим і необхідним кроком на шляху до справедливого, тривалого та всеосяжного миру відповідно до: