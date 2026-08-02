Зеленський розповів, як ОАЕ допоможуть протистояти РФ у Чорному морі
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилити безпеку в Чорному морі на тлі обстрілів РФ по суднам. Про це глава держави розповів після розмови з лідером Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення президента 1 серпня.
Зеленський нагадав, як навесні Україна допомогла країнам Перської затоки у протистоянні Ірану, тому допомога ОАЕ Чорному морі - прямопропорційний крок.
"В цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів у Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, у Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, стосується безпеки морських шляхів", – заявив глава держави.
Ще Зеленський подякував Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну за участь ОАЕ в операціях з обміну полоненими між РФ та Україною і за увагу до гуманітарних аспектів війни.
Як Україна допомогла ОАЕ
Щодо допомоги України, навесні Київ поділився з країнами Перської затоки, зокорема, з ОАЕ досвідом протистоянн іранським "Шахедам", відправивши своїх інструкторів в регіон.
Також Україна надала партнерам у затоці експертизу щодо захисту критичної інфраструктури та цивільних об'єктів, а наші фахівці працювали в регіоні, щоб допомогти із захистом життя та посиленням систем безпеки на тлі ударів Ірану.
РФ атакує Чорне море
Нагадаємо, напепедодні президент повідомив з посиланням на розвідку про наміри РФ і надалі атакувати портову інфраструктуру та морські шляхи.
Як відомо, Росія останнім часом регулярно обстрілює судна у Чорному морі, наслідками чого є не лише їх пошкодження, а й постраждалі, які перебувають на них.
Наприклад, днями Росія вдарила по цивільному судну під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря, до цього воно вже двічі перебувало під ударом окупантів.
До цього подібні інциденти фіксувались багато разів. Через атаки на портову інфраструктуру та іноземі комерційні судна український морський експорт фактично зупинився, що спровокувало глобальну загрозу продовольчій безпеці.
У зв'язку з цим 27 липня Радбез ООН провів екстрене засідання. На зборах радбезу заявили, що нова хвиля атак РФ на чорноморські порти та торгові кораблі створює серйозні ризики для глобальної продовольчої безпеки.
В результаті глава Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото закликала до дипломатичних зусиль, щоб атаки РФ на судна у Чорному морі припинились.