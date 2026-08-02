Зеленский рассказал, как ОАЭ помогут противостоять РФ в Черном море

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты помогут Украине усилить безопасность в Черном море на фоне обстрелов РФ по судам. Об этом глава государства рассказал после разговора с лидером Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента 1 августа.

Зеленский напомнил, как весной Украина помогла странам Персидского залива в противостоянии Ирану, поэтому помощь ОАЭ Черному морю – прямопропорциональный шаг.

"В этом году украинцы существенно поддержали безопасность наших партнеров в Заливе. Сейчас мы говорили, как Эмираты могут помочь нам в Европе, в Черноморском регионе. Это касается продовольственной безопасности, безопасности морских путей", - заявил глава государства.

Еще Зеленский поблагодарил Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна за участие ОАЭ в операциях по обмену пленными между РФ и Украиной и за внимание к гуманитарным аспектам войны.

Как Украина помогла ОАЭ

Что касается помощи Украине, весной Киев поделился со странами Персидского залива, в частности, с ОАЭ опытом противостояния иранским "Шахедам", отправив своих инструкторов в регион.

Также Украина предоставила партнерам в заливе экспертизу защиты критической инфраструктуры и гражданских объектов, а наши специалисты работали в регионе, чтобы помочь с защитой жизни и усилением систем безопасности на фоне ударов Ирана.

РФ атакует Черное море

Напомним, накануне президент сообщил со ссылкой на разведку о намерениях РФ и далее атаковать портовую инфраструктуру и морские пути.