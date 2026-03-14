Зеленський розповів, як хоче запам'ятатися українцям і чого чекає від своїх дітей та онуків

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на те, що коли він залишить посаду українці пам'ятатимуть про нього в позитивному ключі. Також глава держави хотів би, щоб його дітям і онукам не було за нього соромно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Radiofrance.
Глава держави заявив, що сподівається після президентства на те, що його діти й онуки, якщо останні колись з'являться, зможуть жити в Україні та "не соромитимуться" його. Також він розповів про очікування від українського народу після його відходу.
"Я хотів би, щоб мене пам'ятали, щоб український народ пам'ятав мене в позитивному ключі", - сказав Зеленський.
Через чотири роки після російського вторгнення в Україну Володимир Зеленський визнав, що "сильно змінився через війну". Також він розраховує на те, що Україна не програє.
"Я роблю все, щоб ми не програли війну. Я хотів би, щоб ми перемогли. Я вважаю захист нашої незалежності перемогою для нашої держави", - додав президент.
Зеленський заявив, що демократія в Україні жива. Коментуючи відносно нещодавній корупційний скандал в енергетиці та відставку глави його офісу Андрія Єрмака, президент сказав, що критика все ще існує.
"Критика існує, і той факт, що ви про неї знаєте, показує, що демократія в Україні жива", - заявив президент.
Продовжуючи інтерв'ю, глава держави заявив, що якщо порівнювати РФ з Україною в цьому ключі, то якраз таки у країни-агресора немає жодної критики.
"У Росії одна людина все вирішує, і всі страждають", - підкреслив він.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін. За його словами, він балатуватиметься в президенти знову, якщо на час виборів війна з Росією не закінчиться.
Однак, якщо в Україні буде мир, то не факт, що Зеленський балотуватиметься - про це заявив він сам.
Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого оголосили на початку цього року, показало - рівень довіри українців до Зеленського загалом залишився стабільним.