UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Зеленський розповів, як хоче запам'ятатися українцям і чого чекає від своїх дітей та онуків

00:12 14.03.2026 Сб
2 хв
Президент заявив, що хоче, щоб народ пам'ятав про нього в позитивному ключі, коли він піде
aimg Маловічко Юлія
Фото: президент Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на те, що коли він залишить посаду українці пам'ятатимуть про нього в позитивному ключі. Також глава держави хотів би, щоб його дітям і онукам не було за нього соромно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Radiofrance.

Чого чекає Зеленський після відходу з посади президента

Глава держави заявив, що сподівається після президентства на те, що його діти й онуки, якщо останні колись з'являться, зможуть жити в Україні та "не соромитимуться" його. Також він розповів про очікування від українського народу після його відходу.

"Я хотів би, щоб мене пам'ятали, щоб український народ пам'ятав мене в позитивному ключі", - сказав Зеленський.

Зеленський про війну і надії на перемогу

Через чотири роки після російського вторгнення в Україну Володимир Зеленський визнав, що "сильно змінився через війну". Також він розраховує на те, що Україна не програє.

"Я роблю все, щоб ми не програли війну. Я хотів би, щоб ми перемогли. Я вважаю захист нашої незалежності перемогою для нашої держави", - додав президент.

Як Зеленський коментує корупцію в Кабміні

Зеленський заявив, що демократія в Україні жива. Коментуючи відносно нещодавній корупційний скандал в енергетиці та відставку глави його офісу Андрія Єрмака, президент сказав, що критика все ще існує.

"Критика існує, і той факт, що ви про неї знаєте, показує, що демократія в Україні жива", - заявив президент.

Продовжуючи інтерв'ю, глава держави заявив, що якщо порівнювати РФ з Україною в цьому ключі, то якраз таки у країни-агресора немає жодної критики.

"У Росії одна людина все вирішує, і всі страждають", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський назвав умову, за якої точно піде на другий термін. За його словами, він балатуватиметься в президенти знову, якщо на час виборів війна з Росією не закінчиться.

Однак, якщо в Україні буде мир, то не факт, що Зеленський балотуватиметься - про це заявив він сам.

Нагадаємо, опитування Київського міжнародного інституту соціології, результати якого оголосили на початку цього року, показало - рівень довіри українців до Зеленського загалом залишився стабільним.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський