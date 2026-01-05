ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Як змінилась довіра населення до Зеленського останнім часом: що каже опитування КМІС

Понеділок 05 січня 2026 12:55
UA EN RU
Як змінилась довіра населення до Зеленського останнім часом: що каже опитування КМІС Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

За результатами опитування, 59% громадян України висловлюють довіру президенту Володимиру Зеленському, тоді як 35% йому не довіряють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За даними КМІС, за підсумками грудня рівень довіри до президента загалом залишився стабільним у порівнянні з ситуацією кількамісячної давності, зокрема до появи повідомлень про корупційні скандали в енергетичній сфері.

Разом із тим довіра до Зеленського є мінливою та значною мірою залежить від суспільного контексту. Вона коливається залежно від того, які теми домінують у публічному просторі: внутрішні проблеми, такі як управління державою чи корупція, або ж зовнішньополітичні питання – співпраця з партнерами та мирні переговори.

Серед опитаних наприкінці листопада довіру Зеленському висловили 49% респондентів, тоді як у першій половині грудня цей показник зріс до 63%. У другій половині грудня рівень довіри знизився до 55%.

Динаміка рейтингу Зеленського

Загалом можна говорити про падіння приблизно на 10 відсоткових пунктів після оприлюднення інформації про корупцію в енергетичному секторі, однак згодом, на тлі міжнародних подій і мирних перемовин, відбулося чергове "об’єднання" та зростання підтримки президента.

Наприкінці грудня ефект цього об’єднання послабився, і з’явилася тенденція до незначного зниження довіри. Водночас станом на кінець 2025 року рівень довіри до президента все ж вищий, ніж наприкінці 2024 року, хоча максимальна підтримка протягом 2025 року фіксувалася на початку травня.

Прогноз на майбутнє

Можна прогнозувати, що надалі, зокрема з урахуванням кадрових рішень, показники довіри до Зеленського й надалі залишатимуться нестабільними та чутливими до поточної ситуації.

Варто також звернути увагу на структуру довіри: серед 59% тих, хто підтримує Зеленського, 26% заявляють про повну довіру, а ще 33% - про радше довіру.

Респонденти, які повністю довіряють президенту, хотіли б бачити його на цій посаді й після завершення війни. Натомість ті, хто лише частково йому довіряє, здебільшого виступають за появу нового лідера – представника нової генерації, а не чинної опозиції.

Серед 35% опитаних, які не довіряють президенту, 23% висловлюють повну недовіру, а 12% - радше недовіру. Ці дві групи також відрізняються між собою поглядами на окремі питання.

Раніше повідомлялось, що у грудні рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського зріс до 61%, тоді як 32% респондентів заявили про недовіру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Президент КМІС
Новини
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Зеленський призначив Кислицю першим заступником голови ОП
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем