Зеленський розповів, хто ще буде на зустрічі з Трампом від України

Президент Володимир Зеленський вже вирушив до США на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На переговорах від України будуть присутні ще п'ятеро осіб.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, до складу української переговорної групи для зустрічі з Трампом, ввійшли секретар РНБО Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник глави Офісу президента Олександр Бевз та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"За американську сторону говорити я не буду, тому що це вибір президента Трампа. Думаю, що наша переговорна група вам відома, окрім Рустема Умєрова, буде міністр економіки Соболєв, а також буде Андрій Гнатов, а також буде Олександр Бевз, а також буде Кислиця", - сказав Зеленський.