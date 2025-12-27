ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський розповів, хто ще буде на зустрічі з Трампом від України

Субота 27 грудня 2025 14:30
UA EN RU
Зеленський розповів, хто ще буде на зустрічі з Трампом від України Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський вже вирушив до США на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На переговорах від України будуть присутні ще п'ятеро осіб.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, до складу української переговорної групи для зустрічі з Трампом, ввійшли секретар РНБО Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник глави Офісу президента Олександр Бевз та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"За американську сторону говорити я не буду, тому що це вибір президента Трампа. Думаю, що наша переговорна група вам відома, окрім Рустема Умєрова, буде міністр економіки Соболєв, а також буде Андрій Гнатов, а також буде Олександр Бевз, а також буде Кислиця", - сказав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом у його резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

За інформацією ЗМІ, Зеленський планує на зустрічі з Трампом усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.

Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій.

За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.

Додамо, що Зеленський вже вилетів до США та анонсував зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також онлайн-зустріч з лідерами Європи на шляху до Флориди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Зустріч Зеленського та Трампа
Новини
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Тривога 10 годин, будинки без тепла та світла: що відомо про наслідки обстрілу Києва на зараз
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну