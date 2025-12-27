ua en ru
Зеленский рассказал, кто еще будет на встрече с Трампом от Украины

Суббота 27 декабря 2025 14:30
Зеленский рассказал, кто еще будет на встрече с Трампом от Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский уже отправился в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На переговорах от Украины будут присутствовать еще пять человек.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в состав украинской переговорной группы для встречи с Трампом, вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник главы Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

"За американскую сторону говорить я не буду, потому что это выбор президента Трампа. Думаю, что наша переговорная группа вам известна, кроме Рустема Умерова, будет министр экономики Соболев, а также будет Андрей Гнатов, а также будет Александр Бевз, а также будет Кислица", - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

По информации СМИ, Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.

Зеленский обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий.

По словам украинского президента, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.

Добавим, что Зеленский уже вылетел в США и анонсировал встречу с премьер-министром Канады Марком Карни, а также онлайн-встречу с лидерами Европы на пути во Флориду.

