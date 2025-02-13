Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
Україна не прийме жодні двосторонні мирні переговори без власної участі. Ба більше, для України важливо, щоб за столом перемовин були і європейські партнери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського журналістам під час робочої поїздки на ХАЕС.
"Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми, не будемо приймати", - сказав Зеленський.
Президент водночас прокоментував свою вчорашню розмову з американським президентом Дональдом Трампом.
Зеленський сказав, що це була "дійсно хороша майже годинна розмова", він уточнив, що під час розмови Трамп сказав, що йому здається, що російський диктатор Володимир "Путін хоче миру і хоче закінчення війни".
"І він сказав: "Я знаю, що і ти хочеш". Я йому сказав, що ви розмовляєте з Путіном як з лідером держави Росії, а я розмовляю з вами та думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю", - розповів президент.
За словами Зеленського, він зауважив Трампу, що всі хочуть змусити Путіна закінчити війну справедливо для України, але він не дуже вірить, що це так дуже легко зробити.
"І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо, які вони, давайте говорити", - сказав Зеленський.
Розмова Трампа з Путіним
Коментуючи розмову Трампа з Путіним, Зеленський сказав, що Трамп пояснив йому, що нібито хотів поговорити одночасно з двома президентами.
"Тобто в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом, і сьогодні ми довіряємо цим словам…", - наголосив президент.
Він наголосив, що це неприємно в будь-якому разі, оскільки українське суспільство, як і вся Європа, вважають, що передусім має бути Україна, та нагадав, що жодні рішення не можуть ухвалюватися про Україну без її участі.
Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом
Президент зауважив, що наразі ще не узгоджена дата його зустрічі з американським президентом.
"Якщо дзвінки - це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет. Україна, Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже говорити з росіянами", - зазначив Зеленський.
Європа має бути за столом переговорів
Зеленський додав, що для України також дуже важливо, що за столом перемовин повинні бути і європейці. За його словами, сьогодні 80% ціни війни - це Україна і Європа, 20% - це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки.
"Ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою державою у світі, вони найбільше нам дали, ми за це вдячні, але не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно, це два наших союзники, Європа вкладалася дуже сильно, вони нам дуже допомогли. І продовжують, важливо", - сказав президент.
Він зауважив, що нині в Європі спостерігається серйозне занепокоєння, що вони поки що не бачать сигналів від США, що у них є місце за столом перемовин.
"Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і Росія - такий формат може бути перемовин. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо прогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними", - підсумував президент.
Розмова Трампа і Путіна
Нагадаємо, вчора ввечері Трамп і Путін провели телефонну розмову, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні. Після цього президент США заявив про план зустрітися з російським диктатором.
У Кремлі заявили, що Трамп і Путін нібито дали своїм помічникам завдання почати підготовку до зустрічі.
Відразу після дзвінка Путіну Трамп зателефонував Зеленському. Відомо, що розмова тривала близько години після чого український лідер розкрив подробиці телефонної розмови з Трампом.
Сам Трамп днем пізніше заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
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