Зеленський розповів деталі розмови з Трампом

"Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми, не будемо приймати", - сказав Зеленський.

Президент водночас прокоментував свою вчорашню розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

Зеленський сказав, що це була "дійсно хороша майже годинна розмова", він уточнив, що під час розмови Трамп сказав, що йому здається, що російський диктатор Володимир "Путін хоче миру і хоче закінчення війни".

"І він сказав: "Я знаю, що і ти хочеш". Я йому сказав, що ви розмовляєте з Путіном як з лідером держави Росії, а я розмовляю з вами та думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю", - розповів президент.

За словами Зеленського, він зауважив Трампу, що всі хочуть змусити Путіна закінчити війну справедливо для України, але він не дуже вірить, що це так дуже легко зробити.

"І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо, які вони, давайте говорити", - сказав Зеленський.

Розмова Трампа з Путіним

Коментуючи розмову Трампа з Путіним, Зеленський сказав, що Трамп пояснив йому, що нібито хотів поговорити одночасно з двома президентами.

"Тобто в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетом, і сьогодні ми довіряємо цим словам…", - наголосив президент.

Він наголосив, що це неприємно в будь-якому разі, оскільки українське суспільство, як і вся Європа, вважають, що передусім має бути Україна, та нагадав, що жодні рішення не можуть ухвалюватися про Україну без її участі.

Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом