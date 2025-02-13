Зеленский рассказал детали разговора с Трампом

"Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине, я не о других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", - сказал Зеленский.

Президент в то же время прокомментировал свой вчерашний разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Зеленский сказал, что это был "действительно хороший почти часовой разговор", он уточнил, что во время разговора Трамп сказал, что ему кажется, что российский диктатор Владимир "Путин хочет мира и хочет окончания войны".

"И он сказал: "Я знаю, что и ты хочешь". Я ему сказал, что вы разговариваете с Путиным как с лидером государства России, а я разговариваю с вами и думаю о нем как о враге. И мне кажется, что я в большей реальности нахожусь, я сказал, и поэтому я не доверяю", - рассказал президент.

По словам Зеленского, он отметил Трампу, что все хотят заставить Путина закончить войну справедливо для Украины, но он не очень верит, что это так очень легко сделать.

"И поэтому я и сказал, что гарантии безопасности для нас, безусловно, это приоритет. И гарантий без вас мы не видим, какие они, давайте говорить", - сказал Зеленский.

Разговор Трампа с Путиным

Комментируя разговор Трампа с Путиным, Зеленский сказал, что Трамп объяснил ему, что якобы хотел поговорить одновременно с двумя президентами.

"То есть в разговоре он не сказал, что Путин и Россия была приоритетом, и сегодня мы доверяем этим словам...", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что это неприятно в любом случае, поскольку украинское общество, как и вся Европа, считают, что прежде всего должна быть Украина, и напомнил, что никакие решения не могут приниматься об Украине без ее участия.

Когда состоится встреча Зеленского с Трампом