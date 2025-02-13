Зеленский рассказал детали разговора с Трампом
Украина не примет никакие двусторонние мирные переговоры без собственного участия. Более того, для Украины важно, чтобы за столом переговоров были и европейские партнеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского журналистам во время рабочей поездки на ХАЭС.
"Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине, я не о других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", - сказал Зеленский.
Президент в то же время прокомментировал свой вчерашний разговор с американским президентом Дональдом Трампом.
Зеленский сказал, что это был "действительно хороший почти часовой разговор", он уточнил, что во время разговора Трамп сказал, что ему кажется, что российский диктатор Владимир "Путин хочет мира и хочет окончания войны".
"И он сказал: "Я знаю, что и ты хочешь". Я ему сказал, что вы разговариваете с Путиным как с лидером государства России, а я разговариваю с вами и думаю о нем как о враге. И мне кажется, что я в большей реальности нахожусь, я сказал, и поэтому я не доверяю", - рассказал президент.
По словам Зеленского, он отметил Трампу, что все хотят заставить Путина закончить войну справедливо для Украины, но он не очень верит, что это так очень легко сделать.
"И поэтому я и сказал, что гарантии безопасности для нас, безусловно, это приоритет. И гарантий без вас мы не видим, какие они, давайте говорить", - сказал Зеленский.
Разговор Трампа с Путиным
Комментируя разговор Трампа с Путиным, Зеленский сказал, что Трамп объяснил ему, что якобы хотел поговорить одновременно с двумя президентами.
"То есть в разговоре он не сказал, что Путин и Россия была приоритетом, и сегодня мы доверяем этим словам...", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что это неприятно в любом случае, поскольку украинское общество, как и вся Европа, считают, что прежде всего должна быть Украина, и напомнил, что никакие решения не могут приниматься об Украине без ее участия.
Когда состоится встреча Зеленского с Трампом
Президент отметил, что пока еще не согласована дата его встречи с американским президентом.
"Если звонки - это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет. Украина, Америка, и только после таких встреч, после наработки плана как остановить Путина, я считаю, справедливо тогда уже говорить с россиянами", - отметил Зеленский.
Европа должна быть за столом переговоров
Зеленский добавил, что для Украины также очень важно, что за столом переговоров должны быть и европейцы. По его словам, сегодня 80% цены войны - это Украина и Европа, 20% - это сегодня вклад Соединенных Штатов Америки.
"Мы не можем сказать, что Европа не поддерживает. Европа очень сильно поддерживает. Америка, безусловно, самый главный донор, если сравнить с любым государством в мире, они больше всего нам дали, мы за это благодарны, но нельзя сравнивать Америку с Европой, это будет не очень честно, это два наших союзника, Европа вкладывалась очень сильно, они нам очень помогли. И продолжают, важно", - сказал президент.
Он отметил, что сейчас в Европе наблюдается серьезное беспокойство, что они пока не видят сигналов от США, что у них есть место за столом переговоров.
"То есть все понимают, что Америка, Украина и Россия - такой формат может быть переговоров. А где Европа? Я также очень заинтересован, чтобы была Европа. Мы сегодня не можем прогнозировать, как это будет, но мы должны быть с вами крепкими", - подытожил президент.
Разговор Трампа и Путина
Напомним, вчера вечером Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого, среди прочего, обсудили войну в Украине. После этого президент США заявил о плане встретиться с российским диктатором.
В Кремле заявили, что Трамп и Путин якобы дали своим помощникам задание начать подготовку к встрече.
Сразу после звонка Путину Трамп позвонил Зеленскому. Известно, что разговор длился около часа после чего украинский лидер раскрыл подробности телефонного разговора с Трампом.
Сам Трамп днем позже заявил, что провел "замечательные переговоры" с Россией и Украиной. По его словам, есть "хорошая возможность завершить войну".
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