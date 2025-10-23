Зеленський розніс ідею з "обміном територіями": просто чиїсь бажання і це неприйнятно

Президент підкреслив, що коли Україна через чиюсь примху має міняти свої території на свої ж - це неприпустимо. І називати це "обміном" не варто.

"Це просто чиїсь бажання. Росіяни не отримають якусь певну додаткову землю, якщо ви вийдете зі своєї території. Це не обмін. Я не розумію, що це таке. Це не тільки ці обміни, це ж не лише про територію, це про наш суверенітет. Це неприйнятно", - наголосив Зеленський.