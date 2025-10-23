Зеленський розніс ідею з "обміном територіями": просто чиїсь бажання і це неприйнятно

Президент України Володимир Зеленський вчергове "розніс" ідею з будь-яким "обміном територіями" з російськими окупантами. Україна не буде міняти свої території на свої ж.
Як передає РБК-Україна, про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
Президент підкреслив, що коли Україна через чиюсь примху має міняти свої території на свої ж - це неприпустимо. І називати це "обміном" не варто.
"Це просто чиїсь бажання. Росіяни не отримають якусь певну додаткову землю, якщо ви вийдете зі своєї території. Це не обмін. Я не розумію, що це таке. Це не тільки ці обміни, це ж не лише про територію, це про наш суверенітет. Це неприйнятно", - наголосив Зеленський.
Зазначимо, 19 жовтня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп нібито вимагав від Зеленського погодитися на територіальні вимоги російського диктатора Володимира Путіна, інакше Путін нібито "знищить Україну".
Ба більше, під час спілкування з пресою Трамп дав зрозуміти, що Путін уже захопив певну частину території України, тому, мовляв, щось точно забере собі.
Американське видання The Washington Post писало, що під час телефонної розмови Путіна з Трампом диктатор натякнув нібито на готовність зупинити війну і вийти із Запорізької та Херсонської областей. Але в обмін Кремль вимагає собі повний контроль над Донеччиною.