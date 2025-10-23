Зеленский разнес идею с "обменом территориями": просто чьи-то желания и это неприемлемо

Президент подчеркнул, что когда Украина из-за чьей-то прихоти должна менять свои территории на свои же - это недопустимо. И называть это "обменом" не стоит.

"Это просто чьи-то желания. Россияне не получат какую-то определенную дополнительную землю, если вы выйдете со своей территории. Это не обмен. Я не понимаю, что это такое. Это не только эти обмены, это же не только о территории, это о нашем суверенитете. Это неприемлемо", - подчеркнул Зеленский.