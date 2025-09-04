Зеленський про розміщення іноземних військ в Україні: розуміємо приблизну кількість

"Ми домовилися, що буде присутність (іноземних військ в Україні - ред.). Я поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодилися", - сказав Зеленський.

Президент додав, що присутність іноземних військ планується різна - в небі, на морі та на землі.