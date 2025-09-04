UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський про розміщення іноземних військ в Україні: розуміємо приблизну кількість

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час сьогоднішньої зустрічі "коаліції рішучих" європейські лідери домовилися про розміщення своїх військ в Україні. Вже є розуміння щодо приблизної кількості солдатів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

"Ми домовилися, що буде присутність (іноземних військ в Україні - ред.). Я поки що не готовий казати в кількості, хоча, якщо чесно, ми вже ділимось між собою, ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодилися", - сказав Зеленський.

Президент додав, що присутність іноземних військ планується різна - в небі, на морі та на землі.

Відправка іноземних військ до України

Нагадаємо, країни "коаліції рішучих" активно обговорюють можливість відправки своїх військ в Україну після встановлення перемир'я або миру для того, щоб Росія не почала повторне вторгнення.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити в Україну свох солдатів. Які саме - він не уточнював.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, станом на сьогодні, 4 вересня, вже 26 країн висловили готовність відправити своїх солдатів в Україну або забезпечити підтримку такої місії.

Водночас Росія виступає проти такої ініціативи. При цьому генсек НАТО Марк Рютте зазначав, що у РФ немає права впливати на можливу присутність військ Альянсу в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійськова допомогаВійна в Україні