Зеленский о размещении иностранных войск в Украине: понимаем приблизительное количество

Во время сегодняшней встречи "коалиции решительных" европейские лидеры договорились о размещении своих войск в Украине. Уже есть понимание относительно приблизительного количества солдат.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.
"Мы договорились, что будет присутствие (иностранных войск в Украине - ред.). Я пока не готов говорить в количестве, хотя, если честно, мы уже делимся между собой, мы понимаем примерное количество тех, кто уже согласились", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что присутствие иностранных войск планируется разное - в небе, на море и на земле.
Напомним, страны "коалиции решительных" активно обсуждают возможность отправки своих войск в Украину после установления перемирия или мира для того, чтобы Россия не начала повторное вторжение.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть ожидаемые и неожиданные страны, которые готовы отправить в Украину своих солдат. Какие именно - он не уточнял.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, по состоянию на сегодня, 4 сентября, уже 26 стран выразили готовность отправить своих солдат в Украину или обеспечить поддержку такой миссии.
В то же время Россия выступает против такой инициативы. При этом генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что у РФ нет права влиять на возможное присутствие войск Альянса в Украине.