Зеленский о размещении иностранных войск в Украине: понимаем приблизительное количество

"Мы договорились, что будет присутствие (иностранных войск в Украине - ред.). Я пока не готов говорить в количестве, хотя, если честно, мы уже делимся между собой, мы понимаем примерное количество тех, кто уже согласились", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что присутствие иностранных войск планируется разное - в небе, на море и на земле.