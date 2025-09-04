RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский о размещении иностранных войск в Украине: понимаем приблизительное количество

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время сегодняшней встречи "коалиции решительных" европейские лидеры договорились о размещении своих войск в Украине. Уже есть понимание относительно приблизительного количества солдат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции после встречи "коалиции решительных" в Париже.

"Мы договорились, что будет присутствие (иностранных войск в Украине - ред.). Я пока не готов говорить в количестве, хотя, если честно, мы уже делимся между собой, мы понимаем примерное количество тех, кто уже согласились", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что присутствие иностранных войск планируется разное - в небе, на море и на земле.

 

Отправка иностранных войск в Украину

Напомним, страны "коалиции решительных" активно обсуждают возможность отправки своих войск в Украину после установления перемирия или мира для того, чтобы Россия не начала повторное вторжение.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть ожидаемые и неожиданные страны, которые готовы отправить в Украину своих солдат. Какие именно - он не уточнял.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, по состоянию на сегодня, 4 сентября, уже 26 стран выразили готовность отправить своих солдат в Украину или обеспечить поддержку такой миссии.

В то же время Россия выступает против такой инициативы. При этом генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что у РФ нет права влиять на возможное присутствие войск Альянса в Украине.

