Зеленський розкрив висновок міжнародних експертів про "удар по дітях" з Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський заявив, що причетність України до удару по автобусу спростована на всіх рівнях.

"Всі вже визнали, і міжнародні експерти, і, мені здається, також і "рускіє" визнають, що це був удар не наш", – сказав президент.

За його словами, інцидент є частиною ширшої стратегії Москви.

"Рускіє будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з них", – підкреслив Зеленський.