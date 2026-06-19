Зеленський розкрив висновок міжнародних експертів про "удар по дітях" з Білорусі
Причетність ЗСУ до нібито атакованого автобусу спростували міжнародні експерти, а справжня мета провокації втягнути у війну іншу країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Зеленський заявив, що причетність України до удару по автобусу спростована на всіх рівнях.
"Всі вже визнали, і міжнародні експерти, і, мені здається, також і "рускіє" визнають, що це був удар не наш", – сказав президент.
За його словами, інцидент є частиною ширшої стратегії Москви.
"Рускіє будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з них", – підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, 17 червня в.о. губернатора Брянської області заявив, що українські військові нібито атакували автобус із білоруськими дітьми.
Генштаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації спростували причетність, наголосивши, що Сили оборони в зазначений період взагалі не застосовували безпілотники по цілях на території Брянської області.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також спростував причетність України і заявив про готовність долучитися до прозорого розслідування.