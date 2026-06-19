Зеленский раскрыл заключение международных экспертов о "ударе по детям" из Беларуси
Причастность ВСУ к якобы удару по автобусу опровергли международные эксперты, а истинная цель провокации - втянуть в войну другую страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский заявил, что причастность Украины к удару по автобусу опровергнута на всех уровнях.
"Все уже признали, и международные эксперты, и, мне кажется, также и русские признают, что это был не наш удар", - сказал президент.
По его словам, инцидент является частью более широкой стратегии Москвы.
"Русские будут устраивать множество различных провокаций, чтобы втянуть народ Беларуси в эту войну. Это одна из них", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, 17 июня и.о. губернатора Брянской области заявил, что украинские военные якобы атаковали автобус с белорусскими детьми.
Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли причастность, подчеркнув, что Силы обороны в указанный период вообще не применяли беспилотники по целям на территории Брянской области.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также опроверг причастность Украины и заявил о готовности присоединиться к прозрачному расследованию.