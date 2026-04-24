Зеленський розкрив три напрямки стратегічної співпраці з Саудівською Аравією

Деталі домовленостей

За словами глави держави, під час зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом було досягнуто домовленостей, які наразі активно розвиваються.

Співпраця охоплює експорт української безпекової експертизи у сфері захисту неба, зміцнення стійкості енергосистеми та питання глобальної продовольчої безпеки.

"Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання", - зазначив президент.

Вплив на міжнародну безпеку

Зеленський наголосив, що в умовах дестабілізації міжнародних відносин саме двостороння робота допомагає відновлювати впевненість.

Також сторони обмінялися оцінками ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість", - додав Зеленський.