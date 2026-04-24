Зеленський розкрив три напрямки стратегічної співпраці з Саудівською Аравією

Україна та Саудівська Аравія домовилися про стратегічну безпекову співпрацю у трьох напрямках.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За словами глави держави, під час зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом було досягнуто домовленостей, які наразі активно розвиваються.
Співпраця охоплює експорт української безпекової експертизи у сфері захисту неба, зміцнення стійкості енергосистеми та питання глобальної продовольчої безпеки.
"Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що в умовах дестабілізації міжнародних відносин саме двостороння робота допомагає відновлювати впевненість.
Також сторони обмінялися оцінками ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
"Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість", - додав Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно Україна та Саудівська Аравія офіційно підписали угоду про оборонну співпрацю. Документ, укладений між оборонними відомствами країн, закладає фундамент для спільного виробництва озброєння та обміну технологіями.
Крім того, у межах поточного візиту до Ер-Ріяда Володимир Зеленський уже провів зустріч із групою українських військових експертів. Фахівці перебувають у королівстві понад тиждень для консультацій та налагодження практичної взаємодії у сфері безпеки.
Раніше видання Bloomberg анонсувало підписання безпекової угоди між Києвом та Ер-Ріядом на тлі активізації дипломатичних зусиль України в регіоні Перської затоки. Саудівська Аравія продовжує відігравати важливу роль посередника, зокрема у питаннях повернення українських військовополонених.