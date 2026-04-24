Зеленський розкрив три напрямки стратегічної співпраці з Саудівською Аравією
Україна та Саудівська Аравія домовилися про стратегічну безпекову співпрацю у трьох напрямках.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Деталі домовленостей
За словами глави держави, під час зустрічі зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом було досягнуто домовленостей, які наразі активно розвиваються.
Співпраця охоплює експорт української безпекової експертизи у сфері захисту неба, зміцнення стійкості енергосистеми та питання глобальної продовольчої безпеки.
"Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів. Визначили завдання для наших команд, і розраховую на оперативне та повне виконання", - зазначив президент.
Вплив на міжнародну безпеку
Зеленський наголосив, що в умовах дестабілізації міжнародних відносин саме двостороння робота допомагає відновлювати впевненість.
Також сторони обмінялися оцінками ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
"Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість", - додав Зеленський.
Співпраця з Ер-Ріядом
Нагадаємо, нещодавно Україна та Саудівська Аравія офіційно підписали угоду про оборонну співпрацю. Документ, укладений між оборонними відомствами країн, закладає фундамент для спільного виробництва озброєння та обміну технологіями.
Крім того, у межах поточного візиту до Ер-Ріяда Володимир Зеленський уже провів зустріч із групою українських військових експертів. Фахівці перебувають у королівстві понад тиждень для консультацій та налагодження практичної взаємодії у сфері безпеки.
Раніше видання Bloomberg анонсувало підписання безпекової угоди між Києвом та Ер-Ріядом на тлі активізації дипломатичних зусиль України в регіоні Перської затоки. Саудівська Аравія продовжує відігравати важливу роль посередника, зокрема у питаннях повернення українських військовополонених.